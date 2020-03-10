Коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС, у Китаї пішов на спад

Італія з 10 березня розширює заходи боротьби з коронавірусом, які передбачають заборону на публічні зібрання, на всю країну

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Італія з 10 березня розширює заходи боротьби з коронавірусом, які передбачають заборону на публічні зібрання, на всю країну

Як передає RegioNews, посилаючись на ВВС, про це заявив прем'єрміністр країни Джузеппе Конте.

За його словами, всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, припинені по всій країні, людям дозволено їздити тільки на роботу або в разі надзвичайних ситуацій, але найкраще для громадян Італії залишатися вдома.

Як зазначив Конте, обмеження аналогічні тим, які раніше застосовувалися до найбільш постраждалого регіону Ломбардія і 14 інших провінцій (з 8 березня щонайменше 16 мільйонів людей не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу).

Число загиблих від коронавірусу в Італії зросло в понеділок з 97 до 463. Це найбільша постраждала від вірусу країна після Китаю.

Ізраїль також в рамках боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 вводить 14-денну ізоляцію для всіх, хто приїжджає до країни з-за кордону. Про це заявив прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Reuters.

Рішення набуває чинності негайно для ізраїльтян, які повертаються до країни. З четверга, 11 березня, всі іноземці, які бажають в'їхати до Ізраїлю, повинні будуть довести, що у них є засоби для самостійного карантину.

Також стало відомо, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, щоб запобігти поширенню коронавірусу, скасував свою промову у місті Мешхед на персидський новий рік 20 березня. Таким чином влада хоче мінімізувати масові зібрання людей.

9 березня міністерство охорони здоров’я Ірану оголосило про 237 смерті від китайського коронавірусу COVID-2019. Окрім того, заразилась вірусом 7161 особа.

У свою чергу на Кіпрі 9 березня були виявлені два перші випадки захворювання коронавірусом, заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, повідомляє Cyprus News Agency. Таким чином, тепер коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС.

У Німеччині жертвами смертельного коронавируса стали двоє людей, а загальне число заражених коронавірусом перевищило тисячу осіб, заявили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє DW.

Так, одна людина померла в місті Хайнсберг, другий - в місті Ессен (померла 89-річна жінка, вірус у неї діагностували в минулий вівторок, вона була госпіталізована і стан хворої стрімко погіршувався).

У Канаді зафіксували першу жертву коронавірусу - помер 80-річний мешканець будинку для літніх людей. Також у тому ж будинку для літніх заразилась 70-річна жінка. Протягом вихідних вона перебувала у тяжкому стані. У понеділок хвора пішла на поправку.

При цьому у Китаї коронавірус пішов на спад: за добу виявили лише 19 нових хворих, пише "Інтерфакс" з посиланням на Держкомітет з охорони здоров’я КНР.

Як повідомляється, за весь час поширення вірусу у Китаї нарахували 80 тисяч 754 випадки зараження. Летальних випадків зареєстрували 3136. При цьому усього там вилікувались 59 тис. 885 осіб.

Також на лікуванні перебувають понад 17 тисяч осіб, стан 4,7 тисяч інфікованих вважається тяжким. Наразі Китай працює на тим, щоб запобігти проникненню коронавірусу з-за кордону.

Згідно з даними карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в Італії за останню добу на коронавірус захворіли майже 2 тисячі осіб, що робить країну лідером за темпами заражень.

Нині там 9172 людини підхопили вірус. Водночас 9 березня там нарахували 7375 заражених.

В цілому, за даними карти, за весь час поширення китайського коронавірусу захворіли 113 тисяч 605 осіб, вилікувались – 63 ис. 663. Жертвами COVID-2019 стали 4012 людей.

Із них 463 смерті в Італії, 327 – в Ірані, 53 – в Південній Кореї, 28 – в Іспанії, 19 – у Франції, 17 – в Японії.