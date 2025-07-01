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01 липня 2025, 08:40

МВФ виділяє Україні півмільярда доларів: де'ятий транш затверджено

01 липня 2025, 08:40
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фото: hromadske.ua
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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми EFF. За його результатами Україна отримає дев'ятий транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів США вже найближчим часом

Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає RegioNews.

У МВФ відзначили, що попри повномасштабну війну, українська економіка зберігає стійкість, а всі кількісні критерії та індикативні цілі на кінець березня 2025 року були виконані. Також Україна виконала два структурні маяки програми:

  • подано до парламенту законопроєкт щодо податкової звітності для цифрових платформ;
  • оприлюднено результати зовнішнього аудиту НАБУ.

Загальна сума коштів, отриманих Україною за програмою EFF, після цього траншу сягне 10,6 млрд доларів США.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві у травні.

Раніше повідомлялося, що 7-й перегляд програми було завершено наприкінці березня 2025 року. До державного бюджету України надійшли майже 400 млн доларів чергового траншу.

Довідка

Програма EFF була затверджена МВФ 31 березня 2023 р. на 4 роки.

Загальний обсяг пакету міжнародної підтримки України до 2027 року оцінюється у понад 152 мільярди доларів США.

МВФ залишається третім за обсягами донором України після ЄС та США.

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