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20 травня 2025, 11:28

Місія МВФ у Києві: стартував новий етап перемовин

20 травня 2025, 11:28
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фото: з відкритих джерел
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Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Її мета – перегляд Програми розширеного фінансування, запущеної восени 2023 року

Про це інформує RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України 8-го перегляду", — йдеться у заяві.

Тим часом у Нацбанку повідомили, що вчора відбулася установча зустріч за участі команд НБУ, Мінфіну та МВФ у дистанційному форматі.

Голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко та керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей обговорили прогрес за програмою та порядок денний.

За даними регулятора, ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі.

Нагадаємо, 7-й перегляд програми було завершено наприкінці березня 2025 року. До державного бюджету України надійшли майже 400 млн доларів чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

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