фото: ілюстративне

Євро встановив новий рекордний курс - 48,98 гривень за євро за даними НБУ

Про це повідомляє Національний банк України, передає Regionews.

Національний банк України офіційно встановив новий рекордний курс євро - 48,98 гривень за один євро. Це оновлення історичного максимуму свідчить про подальше послаблення національної валюти на валютному ринку. Експерти зазначають, що курс може незабаром досягти позначки у 50 гривень за євро, що створить додатковий тиск на економіку.

Таке зростання курсу євро пояснюють як внутрішніми економічними факторами, так і впливом зовнішніх подій, що впливають на валютний ринок України.

Для українців це означає подорожчання імпортних товарів і можливе збільшення цін на повсякденні продукти.

Раніше повідомлялося, євро стрибнув до історичного максимуму, долар знизився — курс валют від НБУ.