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31 березня 2025, 12:57

Україна отримала черговий транш МВФ: скільки коштів надійшло

31 березня 2025, 12:57
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До державного бюджету України надійшли близько 400 млн доларів чергового траншу Міжнародного валютного фонду

Про це повідомив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає RegioNews.

За його словами, кошти отримані після успішного сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Загальна підтримка МВФ в рамках ініціативи досягла більше 10 млрд доларів, уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, 28 березня керівництво МВФ схвалило чергове виділення Україні коштів – 400 млн доларів на бюджетну підтримку.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

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