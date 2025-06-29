13:45  29 червня
На Київщині зафіксували підвищений рівень озону - як убезпечитись під час спеки
10:30  29 червня
Внаслідок нічної масованої атаки у Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна
16:42  28 червня
У Львові зафіксували унікальний рекорд
UA | RU
UA | RU
29 червня 2025, 18:20

У США готують 500% мита для країн, що не підтримують Україну, - Ліндсі Грем

29 червня 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне/з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У США планують запровадити 500% мита на імпорт з країн, які уникають підтримки України. Санкційний законопроєкт отримає підтримку Трампа

Про це американський політик повідомив під час виступу на одному з телеканалів, передає RegioNews.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає розгляд нового законопроєкту про санкції проти Російської Федерації. Обговорення ініціативи заплановане на липень.

За словами Грема, йдеться не лише про розширення тиску на РФ, а й про запровадження жорстких економічних заходів проти країн, які відмовляються допомагати Україні в умовах повномасштабної війни. Зокрема, у документі передбачене введення 500% мит на імпорт товарів з таких держав.

Очікується, що документ винесуть на розгляд у Конгресі США вже найближчим часом. Якщо його ухвалять у липні, це може суттєво змінити баланс у міжнародній економічній та політичній підтримці України.

Раніше повідомлялося, голова Держфінмоніторингу Пронін не зміг пояснити, за що ввели санкції проти Порошенка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
санкції США Росія Україна підтримка Дональд Трамп конгрес
До +37 градусів у тіні: сильна спека накриє Україну вже на цих вихідних
29 червня 2025, 15:10
Міноборони прийняло на озброєння гусеничний безпілотник "Мураха" для виконання складних завдань
29 червня 2025, 14:09
Масований обстріл Запоріжжя: 395 ударів за добу, постраждала 16-річна дівчина
29 червня 2025, 12:40
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Фастфуд негативно впливає на розвиток мозку у підлітків, - нові дослідження
29 червня 2025, 19:01
Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності
29 червня 2025, 17:50
На Харківщині дрон влучив у цивільну автівку: загинув 63-річний пасажир, водій поранений
29 червня 2025, 17:00
Внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали двоє людей: пошкоджено будинки та інфраструктуру
29 червня 2025, 16:10
Кілька метрів до трагедії: у мережі показали велику вирву від ракетного удару на Черкащині біля багатоповерхівки
29 червня 2025, 15:39
До +37 градусів у тіні: сильна спека накриє Україну вже на цих вихідних
29 червня 2025, 15:10
Міністерство національної єдності створювали заради єдиної мети
29 червня 2025, 14:28
Внаслідок чергового удару рф на Херсонщині загинула жінка, семеро отримали порання
29 червня 2025, 14:25
Міноборони прийняло на озброєння гусеничний безпілотник "Мураха" для виконання складних завдань
29 червня 2025, 14:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »