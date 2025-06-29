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У США планують запровадити 500% мита на імпорт з країн, які уникають підтримки України. Санкційний законопроєкт отримає підтримку Трампа

Про це американський політик повідомив під час виступу на одному з телеканалів, передає RegioNews.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає розгляд нового законопроєкту про санкції проти Російської Федерації. Обговорення ініціативи заплановане на липень.

За словами Грема, йдеться не лише про розширення тиску на РФ, а й про запровадження жорстких економічних заходів проти країн, які відмовляються допомагати Україні в умовах повномасштабної війни. Зокрема, у документі передбачене введення 500% мит на імпорт товарів з таких держав.

Очікується, що документ винесуть на розгляд у Конгресі США вже найближчим часом. Якщо його ухвалять у липні, це може суттєво змінити баланс у міжнародній економічній та політичній підтримці України.

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