Як відключатимуть світло 6 грудня: інформація про графіки від Укренерго
Сьогодні, 6 грудня, протягом дня будуть діяти графіки відключень електроенергії. Відключення будуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву "Укренерго".
Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень
Співробітники компанії пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.
Для побутових споживачів:
- 06:00 - 07:00 - одна черга відключень;
- 07:00 - 20:00 - дві черги відключень;
- 20:00 - 22:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 05:00 - 23:00 - застосування графіків обмеження потужності.
Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.
В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.
Нагадаємо, причиною відключень є наслідки масованих атак, які здійснюють російські війська по об'єктах енергетики. Після ударів по об’єктах енергетики 28 листопада запровадили екстрені відключення світла.
Наслідки цього масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.