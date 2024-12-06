Як відключатимуть світло 6 грудня: інформація про графіки від Укренерго

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Сьогодні, 6 грудня, протягом дня будуть діяти графіки відключень електроенергії. Відключення будуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву "Укренерго".

Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень

Співробітники компанії пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Для побутових споживачів:

06:00 - 07:00 - одна черга відключень;

07:00 - 20:00 - дві черги відключень;

20:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

05:00 - 23:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, причиною відключень є наслідки масованих атак, які здійснюють російські війська по об'єктах енергетики. Після ударів по об’єктах енергетики 28 листопада запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки цього масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.