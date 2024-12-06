Как будут отключать свет 6 декабря: информация о графиках от Укрэнерго

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Сегодня, 6 декабря, в течение дня будут действовать графики отключений электроэнергии. Отключения будут как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Для экономии электроэнергии будет применена одна-две очереди отключений

Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

05:00 – 23:00 – применение графиков ограничения мощности.

Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Напомним, причиной отключений являются последствия массированных атак, осуществляемых российскими войсками по объектам энергетики. После ударов по объектам энергетики 28 ноября ввели экстренные отключения света.

Последствия этого массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.