Одразу три українські АЕС знизили виробництво після масованих атак Росії: заява МАГАТЕ

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Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, передає RegioNews.

Вдруге менш ніж за два тижні три АЕС знизили рівень потужності як запобіжний захід під час масштабних воєнних дій. На цих об'єктах лунали сирени повітряної тривоги, а дві команди експертів МАГАТЕ, які перебувають в Україні, були змушені шукати укриття.

За словами Ґроссі, на дев’яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, було знижено потужність. Один із реакторів на Рівненській АЕС був повністю відключений від енергомережі. Попри це, всі три АЕС продовжують отримувати електроенергію ззовні, хоча на Хмельницькій АЕС було втрачено з'єднання з двома лініями електропередач.

Ураження електропідстанцій, які забезпечують передавання та отримання електроенергії з АЕС, стало ще однією проблемою. Ці підстанції, важливі для ядерної безпеки, вже неодноразово зазнавали пошкоджень, зокрема в серпні цього року.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти, від яких вони залежать", - заявив директор МАГАТЕ.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах, сьогодні вранці, 28 листопада, російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА. Загалом у небі над Україною було зафіксовано 188 засобів повітряного нападу РФ.

Під ударом опинились українські об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки чергового масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.