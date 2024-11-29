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29 ноября 2024, 07:04

Сразу три украинских АЭС снизили производство после массированных атак России: заявление МАГАТЭ

29 ноября 2024, 07:04
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фото: ГСЧС
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Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает RegioNews.

Второй раз менее чем за две недели три АЭС снизили уровень мощности как меру пресечения во время масштабных военных действий. На этих объектах звучали сирены воздушной тревоги, а находящиеся в Украине две команды экспертов МАГАТЭ были вынуждены искать укрытие.

По словам Гросси, на девяти реакторах, эксплуатируемых на этих станциях, была снижена мощность. Один из реакторов на Ровенской АЭС был полностью отключен от сети. Несмотря на это все три АЭС продолжают получать электроэнергию извне, хотя на Хмельницкой АЭС было потеряно соединение с двумя линиями электропередач.

Поражение электроподстанций, обеспечивающих передачу и получение электроэнергии с АЭС, стало еще одной проблемой. Эти подстанции, важные для ядерной безопасности, уже неоднократно терпели повреждения, в частности в августе этого года.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят", - заявил директор МАГАТЭ.

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах, сегодня утром, 28 ноября, российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА.

Под ударом оказались украинские объекты энергетики, поэтому ввели экстренные отключения света.

Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.

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