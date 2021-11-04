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04 листопада 2021, 18:52 3

На аукціон виставили перший об'єкт оренди в Чорнобильській зоні

04 листопада 2021, 18:52 3
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Фото ФДМУ
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Фонд державного майна виставив на аукціон перший об'єкт оренди в Чорнобильській зоні

Про це Фонд держмайна повідомляє у Facebook, передає RegioNews.

Відкриваємо Чорнобильську зону відчуження для залучення приватних інвестицій — перший об'єкт оренди вже виставлений на аукціон, - ідеться в повідомленні.

Торги призначені на 19 листопада. В оренду запропоновані приміщення адміністративно-побутового корпусу комплексу виробництв "Вектор". Стартова ціна - 4,2 тис. грн / міс.

Як відзначають у фонді, переможець отримає в користування нерухомість загальною площею 82 кв. м на центральній вулиці Чорнобиля. Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди.

Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість, - зауважили у Фонді держмайна.

Як повідомлялося, 27 жовтня завод "Більшовик" продали з аукціона.

Раніше на Вінниччині продали спиртзавод на 10 млн грн дорожче від стартової ціни.

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