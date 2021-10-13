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13 жовтня 2021, 20:58 6

Помер колишній директор ЧАЕС, при якому трапилася Чорнобильська катастрофа

13 жовтня 2021, 20:58 6
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Фото з відкритих джерел
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Помер колишній директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював станцію під час Чорнобильської катастрофи

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого, - ідеться у повідомленні.

Відомо, що Брюханов протягом 1970—1986 років обіймав посаду директора Чорнобильської АЕС. Після Чорнобильської катастрофи відсторонений з посади. 29 липня 1988 року разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засуджений на 10 років позбавлення волі. Звільнений достроково через 5 років. З лютого 1992 року — працівник ДП "Укрінтеренерго", працював до 2008 року.

Як повідомлялося, 24 серпня Україна відкрила поблизу Чорнобильської АЕС власне сховище ядерних відходів.

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