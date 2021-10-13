Помер колишній директор ЧАЕС, при якому трапилася Чорнобильська катастрофа
Помер колишній директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював станцію під час Чорнобильської катастрофи
Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" у Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого, - ідеться у повідомленні.
Відомо, що Брюханов протягом 1970—1986 років обіймав посаду директора Чорнобильської АЕС. Після Чорнобильської катастрофи відсторонений з посади. 29 липня 1988 року разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засуджений на 10 років позбавлення волі. Звільнений достроково через 5 років. З лютого 1992 року — працівник ДП "Укрінтеренерго", працював до 2008 року.
Як повідомлялося, 24 серпня Україна відкрила поблизу Чорнобильської АЕС власне сховище ядерних відходів.