На Херсонщині на аукціоні продали солезавод усемеро дорожче за початкову ціну

Фото Суспільне.Херсон.

22 жовтня завершився онлайн-аукціон з приватизації солезаводу у Геройському Херсонської області. Його придбала компанія, яка запропонувала ціну у 45 мільйонів гривень

Про це йдеться на сторінці Фонду державного майна України у Facebook, передає RegioNews.

За об'єкт приватизації на торгах змагалися 9 компаній. Стартова ціна підприємства зросла у 7,3 разів – з 6,1 млн грн до 45 млн грн.

Наразі переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Геройського підприємства вважатиметься офіційно завершеним.

Відомо, що солезавод у Геройському на Херсонщині видобуває сіль на 15 озерах. За рік на заводі в середньому видобувають 5-6 тисяч тонн солі.

Як повідомлялося, учора на Вінниччині продали спиртзавод на 10 млн грн дорожче від стартової ціни.