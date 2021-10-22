16:55  22 жовтня
Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
17:49  22 жовтня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 21:25 560

На Херсонщині на аукціоні продали солезавод усемеро дорожче за початкову ціну

22 жовтня 2021, 21:25 560
Читайте также на русском языке
Фото Суспільне.Херсон.
Читайте также
на русском языке

22 жовтня завершився онлайн-аукціон з приватизації солезаводу у Геройському Херсонської області. Його придбала компанія, яка запропонувала ціну у 45 мільйонів гривень

Про це йдеться на сторінці Фонду державного майна України у Facebook, передає RegioNews.

За об'єкт приватизації на торгах змагалися 9 компаній. Стартова ціна підприємства зросла у 7,3 разів – з 6,1 млн грн до 45 млн грн.

Наразі переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Геройського підприємства вважатиметься офіційно завершеним.

Відомо, що солезавод у Геройському на Херсонщині видобуває сіль на 15 озерах. За рік на заводі в середньому видобувають 5-6 тисяч тонн солі.

Як повідомлялося, учора на Вінниччині продали спиртзавод на 10 млн грн дорожче від стартової ціни.

приватизація Фонд держмайна Prozorro аукціон Херсонська область

Фонд держмайна пікетували активісти, які проти приватизації "Більшовика", що не враховує права колективу
13 жовтня 2021, 21:18
На Херсонщині затримали фермера, який замовив вбивство конкурента
01 жовтня 2021, 14:24
Батько голови Львівської ОДА купив на аукціоні завод – ЗМІ
26 вересня 2021, 18:20
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram