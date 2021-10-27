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27 жовтня 2021, 12:22 40

Завод "Більшовик" продали з аукціона

27 жовтня 2021, 12:22 40
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Фото ФДМУ
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Фонд державного майна України на аукціоні "великої приватизації" продав київський завод "Більшовик" компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Фонд держмайна.

У відкритих конкурентних торгах за право власності на цей об’єкт великої приватизації боролися троє учасників, які підвищили вартість об’єкта від стартових 1,389 млрд грн на 40 млн грн, - йдеться в повідомленні.

Аукціон відбувся 27 жовтня.

Як повідомлялося, 13 жовтня Фонд держмайна пікетували активісти, які проти приватизації "Більшовика", що не враховує права колективу.

Ще 1 вересня стало відомо, що столичний завод "Більшовик" виставлять на аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн.

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