Завод "Більшовик" продали з аукціона
Фонд державного майна України на аукціоні "великої приватизації" продав київський завод "Більшовик" компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Фонд держмайна.
У відкритих конкурентних торгах за право власності на цей об’єкт великої приватизації боролися троє учасників, які підвищили вартість об’єкта від стартових 1,389 млрд грн на 40 млн грн, - йдеться в повідомленні.
Аукціон відбувся 27 жовтня.
Як повідомлялося, 13 жовтня Фонд держмайна пікетували активісти, які проти приватизації "Більшовика", що не враховує права колективу.
Ще 1 вересня стало відомо, що столичний завод "Більшовик" виставлять на аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн.
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