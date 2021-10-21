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21 жовтня 2021, 21:59 812

На Вінниччині продали спиртзавод на 10 млн грн дорожче від стартової ціни

21 жовтня 2021, 21:59 812
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Фото з відкритих джерел
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Відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Вінницький лікеро-горілчаний завод" з результатом понад 17 млн грн

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає RegioNews.

На участь в аукціоні зареєструвалися двоє учасників, які в ході прозорих та конкурентних торгів збільшили ціну майже на 10 мільйонів гривень від стартової 7 715 491 грн до 17 077 155,00 грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації ЄМК державного підприємства "Вінницький лікеро-горілчаний завод" вважатиметься офіційно завершеним.

Після цього новий власник отримає: Єдиний майновий комплекс, розташований у виробничому комплексі, будівлі та споруди загальною площею 626,2 м², що розміщені на земельній ділянці – 0,3388 га.

Як повідомлялося, 13 жовтня Фонд держмайна пікетували активісти, які проти приватизації "Більшовика", що не враховує права колективу.

Фонд держмайна аукціон приватизація спиртзавод Вінницька область

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