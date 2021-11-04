На аукцион выставили первый объект аренды в Чернобыльской зоне

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Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне

Об этом Фонд госимущества сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций — первый объект аренды уже выставлен на аукцион, - говорится в сообщении.

Торги назначены на 19 ноября. В аренду предложены помещения административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор". Стартовая цена-4,2 тыс. грн / мес.

Как отмечают в фонде, победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 кв. м на центральной улице Чернобыля. Новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.

Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут существенно повлиять на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость, - отметили в Фонде госимущества.

Как сообщалось, 27 октября завод "Большевик" продали с аукциона.

Раньше в Винницкой области продали спиртзавод на 10 млн грн дороже стартовой цены.