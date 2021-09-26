Батько голови Львівської ОДА купив на аукціоні завод – ЗМІ

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Компанія львівського бізнесмена, батька голови Львівської ОДА Зіновія Козицького викупила майно Дашавського заводу композиційних матеріалів у Стрийському районі під час онлайн-аукціону. Компанія заплатить за занедбаний завод 36,4 млн грн

Про це повідомляє ZAXID.net, передає RegioNews.

Дашавський завод композиційних матеріалів спеціалізується на переробці сажі – напівфабрикату для виготовлення гумового взуття, ізоляційних матеріалів для нафто- і газопроводів, автомобільних покришок та інших виробів. Його клієнтами, зокрема, є великі компанії – "Оператор ГТС", "Укртранснафта", "Укртрансгаз" та інші. На цьому заводі станом на кінець червня працювало 33 людини. Водночас майно підприємства перебуває у незадовільному стані.

У серпні 2021 року Фонд держмайна виставив завод у Стрийському районі на продаж за 33 млн грн. На публічних торгах, які відбулись 23 вересня, перемогла компанія "Гео-Надра-Інвест". Ця фірма отримала право викупити майно державного заводу за 36 млн 375 тис. грн. Незабаром Фонд держмайна має підписати з компанією договір про продаж.

Згідно з даними системи YouControl, ТзОВ "Гео-Надра-Інвест" належить львівському мільйонеру, батькові голови Львівської ОДА Зіновію Козицькому. Активи 64-річного бізнесмена об’єднані у групу компаній "Західнадрасервіс", яка спеціалізується на видобувній та альтернативній енергетиці.

Як повідомлялося, у листопаді 2020-го батько голови Львівської ОДА потрапив до топ-100 найбагатших українців. Батько чиновника Зіновій Козицький - власник компаній "Західнадрасервіс" і Next Bike.