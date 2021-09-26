10:25  26 вересня
В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували
11:07  26 вересня
У Києві вночі горів хостел, є загиблий
17:52  26 вересня
День на Донбасі: три обстріли українських позицій бойовиками, один наш боєць загинув, одного поранено
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2021, 18:20 2698

Батько голови Львівської ОДА купив на аукціоні завод – ЗМІ

26 вересня 2021, 18:20 2698
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Компанія львівського бізнесмена, батька голови Львівської ОДА Зіновія Козицького викупила майно Дашавського заводу композиційних матеріалів у Стрийському районі під час онлайн-аукціону. Компанія заплатить за занедбаний завод 36,4 млн грн

Про це повідомляє ZAXID.net, передає RegioNews.

Дашавський завод композиційних матеріалів спеціалізується на переробці сажі – напівфабрикату для виготовлення гумового взуття, ізоляційних матеріалів для нафто- і газопроводів, автомобільних покришок та інших виробів. Його клієнтами, зокрема, є великі компанії – "Оператор ГТС", "Укртранснафта", "Укртрансгаз" та інші. На цьому заводі станом на кінець червня працювало 33 людини. Водночас майно підприємства перебуває у незадовільному стані.

У серпні 2021 року Фонд держмайна виставив завод у Стрийському районі на продаж за 33 млн грн. На публічних торгах, які відбулись 23 вересня, перемогла компанія "Гео-Надра-Інвест". Ця фірма отримала право викупити майно державного заводу за 36 млн 375 тис. грн. Незабаром Фонд держмайна має підписати з компанією договір про продаж.

Згідно з даними системи YouControl, ТзОВ "Гео-Надра-Інвест" належить львівському мільйонеру, батькові голови Львівської ОДА Зіновію Козицькому. Активи 64-річного бізнесмена об’єднані у групу компаній "Західнадрасервіс", яка спеціалізується на видобувній та альтернативній енергетиці.

Як повідомлялося, у листопаді 2020-го батько голови Львівської ОДА потрапив до топ-100 найбагатших українців. Батько чиновника Зіновій Козицький - власник компаній "Західнадрасервіс" і Next Bike.

бізнес аукціон Максим Козицький Львівська область

Директор БЕБ Мельник розповів про перші плани роботи відомства
26 вересня 2021, 13:52
"Одесавинпром" пішов з аукціона майже вчетверо дорожче за стартову ціну
14 вересня 2021, 21:36
На аукціон виставили ще один об'єкт "Укрспирту"
02 вересня 2021, 13:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram