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03 листопада 2021, 16:28 63

У Мінекономіки очікують, що цьогорічний високий урожай стримає підвищення продовольчих цін

03 листопада 2021, 16:28 63
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Фото з відкритих джерел
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Високий урожай цього року буде стримувати підвищення продовольчих цін наступного року

Про це повідомляють в Мінекономіки, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

У Мінекономіки також вважають, що також стрибок цін утримає очікувана відносна стабільність обмінного курсу гривні.

Як наголошується у відповіді Мінекономіки, валютний курс "буде стримувати динаміку цін, як на імпортні продукти, так і на вітчизняні через вплив конкуренції".

Поки ж тиск на споживчі ціни, в т.ч. і на продовольчому ринку, підтримується і постійним зростанням цін виробників. Протягом січня-вересня вони зросли на 34,7%, у харчовій промисловості - на 12,6%. Тут, як вказали в Мінекономіки, найбільш важливу роль якраз відіграє зовнішній фактор-зростання світових цін на енергоносії, які, як очікують у Міністерстві, наступного року впадуть.

Як повідомлялося, Шмигаль стверджує, що держрегулювання цін на соціально значущі товари є поширеною практикою.

Раніше у Мінекономіки пояснили, чому зростали ціни у вересні.

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