Мінімальні ціни на алкоголь зростуть до 34,2% – проєкт постанови КМУ

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Мінекономіки для обговорення проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957", передає RegioNews

Відомо, що Постанова № 957 регулює встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Відповідний додаток пропонується викласти в новій редакції, зміни наберуть чинності через 10 днів після опублікування.

Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої запроваджено у вересні 2018 року (Постанова № 748), окрім роздрібної ціни на ігристі вина та газовані винні напої, розмір якої було підвищено цього року Постановою № 17.

Пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, зокрема роздрібні ціни на:

- горілку та лікеро-горілчані вироби - 8,3%;

- віскі, ром та джин - 8,4%;

- коньяк (бренді) - 4,8-8,3%;

- виноробну продукцію (сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту) - 8,2-34,2 відсотка.

Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, віна ігристі та газовані винні напої не будуть змінювати.

Як повідомлялося, у Мінекономіки пояснили, чому зростали ціни у вересні.