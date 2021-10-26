Шмигаль стверджує, що держрегулювання цін на соціально значущі товари є поширеною практикою

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що державне регулювання цін на товари суттєвої соціальної значущості є поширеною практикою в багатьох країнах світу

Про це сказав Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Кіровоградської області, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Є соціальні групи товарів, на які може встановлюватись державне регулювання рівня націнки. Таких груп товарів понад 20, ще минулого року були встановлені відповідні рівні націнки... Усі ці речі залишаються... Інші товари у нас не регулюються, - сказав Шмигаль.

Так він оцінює результати державного регулювання цін на окремі товари.

Прем'єр наголосив, що це поширена практика у багатьох країнах світу, коли держава регулює соціальні групи товарів.

Відомо, що Кабінет Міністрів під час карантину запровадив державне регулювання цін на товари суттєвої соціальної значущості та товари протиепідеміологічного призначення. Отже, з 18 травня 2020 року компанії зобов'язані декларувати подорожчання роздрібних цін на такі товари понад 5%.

Як повідомлялося, у Мінекономіки планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

Раніше, навесні 2020-го Мінекономіки контролювало наявність продуктів у магазинах.