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02 листопада 2021, 10:19 34

Міненерго перерахувало на погашення зарплатних боргів шахтарям 671,4 млн грн

02 листопада 2021, 10:19 34
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Фото: Рixabay
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На зарплати гірникам державних шахт 1 листопада перерахували 671,4 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

"Кошти буде використано для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року", — кажуть у Міненерго.

Вказані 671,4 млн грн — частина коштів, що були виділені на початку жовтня відповідно до внесених до Держбюджету змін (для виплат шахтарям планувалося додатково спрямувати 1 млрд грн).

Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року.

Нагадаємо, раніше шахтарі погрожували пікетом під будівлею Офісу президента через борги по зарплаті.

шахтарі гроші Мінекономіки

 
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