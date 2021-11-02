Міненерго перерахувало на погашення зарплатних боргів шахтарям 671,4 млн грн
На зарплати гірникам державних шахт 1 листопада перерахували 671,4 млн грн
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.
"Кошти буде використано для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року", — кажуть у Міненерго.
Вказані 671,4 млн грн — частина коштів, що були виділені на початку жовтня відповідно до внесених до Держбюджету змін (для виплат шахтарям планувалося додатково спрямувати 1 млрд грн).
Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року.
Нагадаємо, раніше шахтарі погрожували пікетом під будівлею Офісу президента через борги по зарплаті.
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