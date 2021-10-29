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29 жовтня 2021, 15:36 135

У Мінекономіки стверджують, що у вересні зросла середня зарплата

29 жовтня 2021, 15:36 135
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Фото з відкритих джерел
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У вересні 2021 року порівняно із вереснем 2020 року середня номінальна заробітна плата зросла в усіх регіонах України

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

Зазначається, що зростанню оплати праці сприяла активізація виробничої діяльності підприємців в умовах пом’якшення карантинних обмежень, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 6000 грн з 1 січня 2021 року.

Згідно з даними Держстату, позитивна тенденція із зростання заробітної плати порівняно з вереснем минулого року спостерігалась в усіх видах економічної діяльності. Найбільшими темпами, підкреслюють в міністерстві, середня зарплата зростала у сферах: тимчасового розміщування й організації харчування (на 37,9%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 35,3%), інформації та телекомунікації (на 26,6%), сільського, лісового та рибного господарства (на 23,9%), операцій з нерухомим майном (на 21,9%), освіти (21,1%).

У вересні 2021 року порівняно із вереснем 2020 року зарплата зросла в усіх регіонах країни. Найбільше зростання відбулось у Рівненській (27,3%), Хмельницькій (23,6%), Миколаївській (21,6%), Київській (21,2%) областях. Найбільша середня зарплата за вересень 2021 року була у Києві (20,7 тис. грн), Донецькій (15,1 тис. грн), Київській (14,7 тис. грн) Миколаївській (14,1 тис. грн) та Запорізькій (14 тис. грн) областях.

Як повідомлялося, Міноборони збільшило заборгованість з виплат перед військовими.

Також у КМДА назвали найбільших боржників з зарплат у столиці. Станом на 1 жовтня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, які працюють у Києві, становить майже 618 мільйонів гривень.

Також відомо, що зарплата в Україні в серпні у порівнянні з липнем зменшилася на 2,2%.

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