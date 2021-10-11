У Мінекономіки пояснили, чому зростали ціни у вересні

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У вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни в Україні підвищились на 1,2% через подорожчання продовольства та енергоносіїв на зовнішніх ринках

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

За даними Держстату у вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни дещо підвищились - на 1,2% (мінус 0,2% у серпні), проте цінова ситуація залишається стабільною. Незначне зростання цін у вересні обумовлене, перш за все, збереженням тиску з боку високих цін на продовольство та енергоносії на зовнішніх ринках, - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у вересні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін збільшилося на 1,2% у порівнянні з серпнем.

Що стосується енергоносіїв, то, за даними Світового банку, середня ціна на природний газ на європейському ринку за вересень підвищилася на 48,1%, у річному обчисленні – в 5,8 раза і досягла 646,4 дол. США за 1 тис. м куб. В той же час зростання тарифів для населення на природний газ в Україні у вересні становило лише 1,8%.

Певний вплив на ціни в Україні у вересні мав також фактор сезонності. Зокрема, подешевшали фрукти, олія соняшникова, цукор за рахунок сезонного насичення продовольчого ринку цією продукцією. Дещо знизились тарифи на залізничний пасажирський транспорт – на 1,7%, що є типовим для цього місяця. Зросли ціни на деякі продовольчі товари, одяг і взуття, послуги у сфері освіти.

Як повідомлялося, міністр фінансів Марченко зізнався, що у переговорах з місією МВФ обговорюють фіскальні ризики через високу ціну на газ.

Раніше стало відомо, що у Мінекономіки планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь.