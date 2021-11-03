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03 ноября 2021, 16:28 63

В Минэкономики ожидают, что нынешний высокий урожай сдержит повышение продовольственных цен

03 ноября 2021, 16:28 63
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Фото из открытых источников
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Высокий урожай в этом году будет сдерживать повышение продовольственных цен в следующем году

Об этом сообщают в Минэкономики, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В Минэкономики также считают, что скачок цен удержит ожидаемая относительная стабильность обменного курса гривны.

Как отмечается в ответе Минэкономики, валютный курс "будет сдерживать динамику цен, как на импортные продукты, так и на отечественные через влияние конкуренции".

Пока же давление на потребительские цены, в т. ч. и на продовольственном рынке, поддерживается и постоянным ростом цен производителей. В течение января-сентября они выросли на 34,7%, в пищевой промышленности - на 12,6%. Здесь, как указали в Минэкономики, наиболее важную роль как раз играет внешний фактор - рост мировых цен на энергоносители, которые, как ожидают в Министерстве, в следующем году упадут.

Как сообщалось, Шмыгаль утверждает, что госрегулирование цен на социально значимые товары является распространенной практикой.

Раньше в Минэкономики объяснили, почему росли цены в сентябре.

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