В Минэкономики ожидают, что нынешний высокий урожай сдержит повышение продовольственных цен
Высокий урожай в этом году будет сдерживать повышение продовольственных цен в следующем году
Об этом сообщают в Минэкономики, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
В Минэкономики также считают, что скачок цен удержит ожидаемая относительная стабильность обменного курса гривны.
Как отмечается в ответе Минэкономики, валютный курс "будет сдерживать динамику цен, как на импортные продукты, так и на отечественные через влияние конкуренции".
Пока же давление на потребительские цены, в т. ч. и на продовольственном рынке, поддерживается и постоянным ростом цен производителей. В течение января-сентября они выросли на 34,7%, в пищевой промышленности - на 12,6%. Здесь, как указали в Минэкономики, наиболее важную роль как раз играет внешний фактор - рост мировых цен на энергоносители, которые, как ожидают в Министерстве, в следующем году упадут.
Как сообщалось, Шмыгаль утверждает, что госрегулирование цен на социально значимые товары является распространенной практикой.