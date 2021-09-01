Столичний завод "Більшовик" виставлять на аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн

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АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, колишній завод "Більшовик") буде виставлений на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн, яку в середу затвердив Кабінет міністрів

Про це повідомив глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив умови його приватизації. Як то кажуть, тепер справа за малим (не дуже) - знайти разом із представником Big-4, KPMG Україна, інвесторів для цього активу, - написав він.

За словами Сенниченка, дату аукціону комісія визначить найближчим часом.

Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру, - написав глава ФДМ.

Він нагадав, що завод був заснований у 1881 році, коли швейцарський підприємець Яків Гретер купив близько 4,4 га землі на Шулявці в Києві, і через півроку тут з'явилося нове підприємство - Київський чавуноливарний і механічний завод.

Протягом наступних понад сто років завод змінював масштаби виробництва, профіль, назву, і відчував карколомні трансформації - від беззастережного флагмана промисловості до закинутої технічно застарілої ділянки, - написав Сенниченко, додавши, що, можливо, підприємство знову зацікавить якогось швейцарського інвестора.

Як відомо, відповідно до приватизаційних умов, затверджених КМУ, новий власник підприємства повинен виконати низку соціальних і економічних умов, зокрема погашення заборгованостей із заробітної плати та ЄСВ, виконання чинного колективного договору і недопущення звільнення протягом певного терміну.

Крім цього, покупець повинен інвестувати в модернізацію підприємства не менше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва, що має потенціал, на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностей в Україні.

Як повідомлялося, в Україні з'явився сервіс автоматичної оцінки нерухомості.

Також, за інформацією Фонду держмайна, приватизація 25 спиртзаводів додала в бюджет 1,5 млрд грн.