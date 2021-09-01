Столичний завод "Більшовик" виставлять на аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн
АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, колишній завод "Більшовик") буде виставлений на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн, яку в середу затвердив Кабінет міністрів
Про це повідомив глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив умови його приватизації. Як то кажуть, тепер справа за малим (не дуже) - знайти разом із представником Big-4, KPMG Україна, інвесторів для цього активу, - написав він.
За словами Сенниченка, дату аукціону комісія визначить найближчим часом.
Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру, - написав глава ФДМ.
Він нагадав, що завод був заснований у 1881 році, коли швейцарський підприємець Яків Гретер купив близько 4,4 га землі на Шулявці в Києві, і через півроку тут з'явилося нове підприємство - Київський чавуноливарний і механічний завод.
Протягом наступних понад сто років завод змінював масштаби виробництва, профіль, назву, і відчував карколомні трансформації - від беззастережного флагмана промисловості до закинутої технічно застарілої ділянки, - написав Сенниченко, додавши, що, можливо, підприємство знову зацікавить якогось швейцарського інвестора.
Як відомо, відповідно до приватизаційних умов, затверджених КМУ, новий власник підприємства повинен виконати низку соціальних і економічних умов, зокрема погашення заборгованостей із заробітної плати та ЄСВ, виконання чинного колективного договору і недопущення звільнення протягом певного терміну.
Крім цього, покупець повинен інвестувати в модернізацію підприємства не менше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва, що має потенціал, на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностей в Україні.
Як повідомлялося, в Україні з'явився сервіс автоматичної оцінки нерухомості.
Також, за інформацією Фонду держмайна, приватизація 25 спиртзаводів додала в бюджет 1,5 млрд грн.