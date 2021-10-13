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13 жовтня 2021, 21:18 2

Фонд держмайна пікетували активісти, які проти приватизації "Більшовика", що не враховує права колективу

13 жовтня 2021, 21:18 2
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Фото ДС
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Активісти, які захищають завод ПКМЗ ("Більшовик") та його трудовий колектив, заявили представникам Фонду Держмайна, що при подальших спробах ФДМУ маніпулювати громадою перейдуть до більш радикальних дій

Про це повідомляє "Ділова столиця", передає RegioNews.

Активісти розклали біля входу до Фонду Держмайна покришки як символ майдану та відстоювання громадянської позиції.

Причиною пікетів стала скандальна ситуація навколо підприємства: у рішенні про приватизацію заводу цілковито не дотримуються прав трудового колективу і залишається незрозумілою його подальша доля після аукціону. При цьому Фонд Держмайна як відповідальний за ці проблеми, відмовляється зустрічатися з громадськістю та медіа для висвітлення питання, а кілька останніх днів в інтернеті почали масово поширювати інформацію, буцімто самі працівники заводу виступають за його розформування та приватизацію, що не відповідає дійсності.

Самі ж робітники підприємства неодноразово відправляли до державних інстанцій запити та звернення з проханням припинити руйнування заводу, розкрадання його майна та повідомляли про цілеспрямоване штучне банкрутування оборонного підприємства. Проте жодної реакції влади немає.

Один з активістів, який протестує проти руйнування заводу "Більшовик", заявив, що готовий здійснити акт самоспалення, якщо чиновники та відповідальні особи знову ігноруватимуть вимоги громадян.

Як повідомлялося, у фонді Держмайна назвали дату продажу заводу "Більшовик" - 27 жовтня.

Раніше стало відомо, що столичний завод "Більшовик" виставлять на аукціон зі стартовою ціною 1,39 млрд грн.

приватизація Фонд держмайна аукціон Завод акції протесту

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