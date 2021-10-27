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27 октября 2021, 12:22 41

Завод "Большевик" продали с аукциона

27 октября 2021, 12:22 41
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Фото ФГИУ
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Фонд государственного имущества Украины на аукционе "большой приватизации" продал киевский завод "Большевик" компании "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фонд госимущества.

В открытых конкурентных торгах за право собственности на этот объект большой приватизации боролись трое участников, которые повысили стоимость объекта от стартовых 1,389 млрд грн на 40 млн грн, - говорится в сообщении.

Аукцион состоялся 27 октября.

Как сообщалось, 13 октября Фонд госимущества пикетировали активисты, которые против приватизации "Большевика", которая не учитывает права коллектива.

Еще 1 сентября стало известно, что столичный завод "Большевик" выставят на аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн.

приватизация Киев Фонд госимущества аукцион Завод

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