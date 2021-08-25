Постачальники комунпослуг знову можуть відключати споживачів за борги – закон

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В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунпослуг. Раніше обмеження передбачалося законодавством щодо умов адаптивного карантину (для непоширення коронавірусної інфекції)

Вступив у силу відповідний закон, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

До прийняття таких змін, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

Згідно з правками в законі, зараз така заборона буде діяти тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з "червоної" зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.

Щоб відновити подачу комунальних послуг у разі відключення, побутовим споживачам, крім погашення заборгованості, доведеться також сплатити послугу повторного підключення. Залежно від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.

Як повідомлялося, 13 серпня Кабмін зменшив розмір субсидій на комунальні послуги. Кабінет Міністрів України скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій, що призведе до зниження їхнього розміру.

Раніше Кабмін вніс до Ради законопроект про монетизацію пільг за проїзд та комуналку.