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09 вересня 2021, 16:28 196

Нарахування за комунпослуги за рік збільшилися більш ніж на третину

09 вересня 2021, 16:28 196
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Фото з відкритих джерел
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Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в липні 2021 року склали 10,6 млрд грн. Це на 35,9% більше, ніж у липні минулого року (7,8 млрд грн).

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, в липні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд (117,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець липня 2021 року склала 64,3 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (66,4 млрд грн).

За даними Держстату, на 31 липня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 23,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,5 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, міністр Чернишов запевняв, що суми у платіжках за комунальні послуги не повинні збільшуватися.

Також відомо, що, згідно з законом, постачальники комунпослуг знову можуть відключати споживачів за борги.

комунальні послуги плата ЖКГ Держстат

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