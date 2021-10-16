Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун знову може зайняти своє крісло вже при новому міністрі
Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун претендує на цю ж посаду вже при новому міністрі Германі Галущенкові
Декларація кандидата з'явилася на сайті НАЗК 4 жовтня, передає RegioNews.
У декларація кандидат заявляє, що володіє 2 земельними ділянками, 2 домами та 2 квартирами.
З кінця 90-х Корзун вже працював в Міненерго, в останній раз був звільнений з позиції заступника у вересні 2019 року.
Як повідомлялося, нардепка від "Слуги народу" готова очолити міністерство оборони.
Також Зеленський вивів Разумкова з РНБО.
Новоназначенный столичный топ-чиновник, погорел на взятке и вышел под залогВсі новини »
15 жовтня 2021, 16:31Рада не планує розглядати кадрові питання в Кабміні на найближчому тижні - Стефанчук
14 жовтня 2021, 13:41Фракція "Слуга народу" збереться для обговорення кадрових питань 18 жовтня
08 жовтня 2021, 19:32
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України