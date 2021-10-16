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16 жовтня 2021, 14:58 154

Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун знову може зайняти своє крісло вже при новому міністрі

16 жовтня 2021, 14:58 154
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Фото з відкритих джерел
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Екс-заступник міністра енергетики Анатолій Корзун претендує на цю ж посаду вже при новому міністрі Германі Галущенкові 

Декларація кандидата з'явилася на сайті НАЗК 4 жовтня, передає RegioNews.

У декларація кандидат заявляє, що володіє 2 земельними ділянками, 2 домами та 2 квартирами.

З кінця 90-х Корзун вже працював в Міненерго, в останній раз був звільнений з позиції заступника у вересні 2019 року.

Як повідомлялося, нардепка від "Слуги народу" готова очолити міністерство оборони.

Також Зеленський вивів Разумкова з РНБО.

кадри декларацїї Кандидат Чиновник Міненерго

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