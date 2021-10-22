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22 октября 2021, 19:16 10

Предполагается новый формат платежки за коммунуслуги – Минэнерго

22 октября 2021, 19:16 10
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Фото из открытых источников
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Закон "Об энергетической эффективности" предусматривает внесение в платежки за коммунальные услуги подробной информации о потреблении, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная, передает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.

Для объективного информирования населения и действенного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии, - сказала Подкоморная.

В Минэнерго также отметили, что крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит. Ожидается, что это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации затрат в будущем.

Кроме того, законом вводится масштабная программа внедрения "умных технологий" на государственном уровне, что позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. При технической возможности предусмотрена установка интеллектуальных систем учета газа, электричества, тепла.

С целью снижения расходов из госбюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.

Минэнерго подчеркнул, что в законе впервые предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

Как сообщалось, начисления за коммунуслуги за год увеличились более чем на треть.

Также известно, что поставщики коммуслуг снова могут отключать потребителей за долги.

платежки коммунальные услуги Минэнерго энергоаудит

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