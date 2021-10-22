Предполагается новый формат платежки за коммунуслуги – Минэнерго

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Закон "Об энергетической эффективности" предусматривает внесение в платежки за коммунальные услуги подробной информации о потреблении, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная, передает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.

Для объективного информирования населения и действенного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии, - сказала Подкоморная.

В Минэнерго также отметили, что крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит. Ожидается, что это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации затрат в будущем.

Кроме того, законом вводится масштабная программа внедрения "умных технологий" на государственном уровне, что позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. При технической возможности предусмотрена установка интеллектуальных систем учета газа, электричества, тепла.

С целью снижения расходов из госбюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.

Минэнерго подчеркнул, что в законе впервые предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

Как сообщалось, начисления за коммунуслуги за год увеличились более чем на треть.

Также известно, что поставщики коммуслуг снова могут отключать потребителей за долги.