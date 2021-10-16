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16 жовтня 2021, 17:03 199

У Міненерго визнали, що сьогодні "вугілля на складах не відповідає тій кількості, яка повинна бути"

16 жовтня 2021, 17:03 199
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Фото з відкритих джерел
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На складах України немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону

Про це повідомив заступник міністра енергетики Максим Немчинов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews з посиланням на depo.ua.

Міненерго сподівається на вже підписані контракти й поставку копалин.

За словами посадовця, зараз Україна має мільйонні контракти на поставку вугілля.

Дійсно, ситуація не дуже проста, але на сьогодні ми маємо контракти на імпорт вугілля на 4 мільйони, ще на 2 мільйони очікуємо до кінця опалювального сезону. Погоджуся, сьогодні вугілля на складах не відповідає тій кількості, яка повинна бути, – додав Немчинов.

Україна вже почала отримувати імпортоване вугілля.

Але враховуючи наявність контрактів, враховуючи наявність можливості оплачувати ці контракти і враховуючи те, що на сьогодні вугілля почало їхати достатньо ритмічно, ми вважаємо, що навіть "з коліс" працювати абсолютно можливо буде, – зауважив представник Міненерго.

Міністерство розраховує на стабільну роботу АЕС.

Як повідомлялося, в Міненерго заявляли, що комерційний імпорт з РФ та Білорусі для проходження опалювального сезону в Україні не розглядається.

Раніше, 5 жовтня, повідомлялося, що українські ТЕС мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.

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