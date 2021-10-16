У Міненерго визнали, що сьогодні "вугілля на складах не відповідає тій кількості, яка повинна бути"
На складах України немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону
Про це повідомив заступник міністра енергетики Максим Немчинов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews з посиланням на depo.ua.
Міненерго сподівається на вже підписані контракти й поставку копалин.
За словами посадовця, зараз Україна має мільйонні контракти на поставку вугілля.
Дійсно, ситуація не дуже проста, але на сьогодні ми маємо контракти на імпорт вугілля на 4 мільйони, ще на 2 мільйони очікуємо до кінця опалювального сезону. Погоджуся, сьогодні вугілля на складах не відповідає тій кількості, яка повинна бути, – додав Немчинов.
Україна вже почала отримувати імпортоване вугілля.
Але враховуючи наявність контрактів, враховуючи наявність можливості оплачувати ці контракти і враховуючи те, що на сьогодні вугілля почало їхати достатньо ритмічно, ми вважаємо, що навіть "з коліс" працювати абсолютно можливо буде, – зауважив представник Міненерго.
Міністерство розраховує на стабільну роботу АЕС.
Як повідомлялося, в Міненерго заявляли, що комерційний імпорт з РФ та Білорусі для проходження опалювального сезону в Україні не розглядається.