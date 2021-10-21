У Києві перевізники пікетували КМДА

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Приватні київські перевізники провели під КМДА акцію, за їх словами - проти корупції заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) - Костянтина Усова

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами учасників акції, з них вимагають по 200 грн на день з кожного автобусу, такі вимоги нібито висунули до всіх транспортних компаній міста, з тими, хто відмовився сплачувати - почали незаконно розривати договори.

Перевізники порахували, що якщо вони скидатимуться по 200 грн з авто, як того від них вимагають, то на місяць сума, яку чиновники отримуватимуть незаконно, складе близько 9 млн грн.

Приватні перевізники ПП "Авен Езер" і ТОВ "Ярославь Авто" на акцію під КМДА також привезли свої автобуси, які, за їх словами, не лише комфортніші ніж більшість комунальних, а й подекуди мають дешевший проїзд.

Раніше Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі заявив, що "у міста є претензії до цих перевізників. Ці компанії відмовилися підписувати допугоди щодо покращення якості перевезень".

Ці перевізники подавали підроблені документи на попередні конкурси. Це зафіксовано під час аудиту КСП після звільнення її попереднього складу… Це ті перевізники, бенефіціар яких в традиціях 90-х влаштовував стрілянину під Броварами, відправляв бійців зривати конкурс перевізників, а зараз організовує блокування комунального транспорту, трощення автобусів молотками і збройні напади на водіїв. І це ті перевізники, які через ручні суди хочуть заборонити місту робити перевірки та розривати договори. Це угруповання маршруточної мафії Києва. Радий, що вони показали личка, - написав про них Усов.

Як повідомлялося, у КМДА знову заговорили про зникнення маршруток у столиці.

Раніше, 11 жовтня столична влада розірвала договори на 21-му автобусному маршруті.