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20 жовтня 2021, 17:08 6

У Києві подорожчає громадський транспорт - КМДА

20 жовтня 2021, 17:08 6
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з відкритих джерел
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У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії

Про це пише RegioNews з посиланням на першого заступника очільника Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, якого цитує пресслужба КМДА

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників", – розповів він.

За словами Поворозника, в умовах підвищення тарифів на енергоносії залишити чинну вартість проїзду означатиме "загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств".

Відтак місто розпочало процедуру з підвищення тарифу, наразі очікуються пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, пропозицію подадуть на обговорення громадськості.

За словами Поворозника, влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах.

Він зазначив, що місто "якомога довше відтерміновував момент підвищення вартості проїзду". Проте після того, як місто погодилося компенсувати різницю у тарифі на тепло для населення коштом місцевого бюджету, фінансувати "і так дотаційний громадський транспорт" стало неможливо.

Всі наявні пільги на проїзд для киян збережуться.

КМДА проїзд транспорт пільга

 
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