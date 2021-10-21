В Киеве перевозчики пикетировали КГГА

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Частные киевские перевозчики провели под КГГА акцию, по их словам - против коррупции заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) - Константина Усова

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам участников акции, с них требуют по 200 грн в день с каждого автобуса, такие требования якобы выдвинули до всех транспортных компаний, с теми, кто отказался платить, начали незаконно расторгать договоры.

Перевозчики посчитали, что если они будут сбрасываться по 200 грн с авто, как того от них требуют, то в месяц сумма, которую чиновники будут получать незаконно, составит около 9 млн грн.

Частные перевозчики ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярославь Авто" на акцию под КГГА также привезли свои автобусы, которые, по их словам, не только комфортнее большинства коммунальных, но и кое-где имеют более дешевый проезд.

Ранее Константин Усов в своем Telegram-канале заявил, что "у города есть претензии к этим перевозчикам. Эти компании отказались подписывать допугоды по улучшению качества перевозок".

Эти перевозчики подавали поддельные документы на предыдущие конкурсы. Это зафиксировано во время аудита КСП после увольнения ее предыдущего состава… Это те перевозчики, бенефициар которых в традициях 90-х устраивал стрельбу под Броварами, отправлял бойцов срывать конкурс перевозчиков, а сейчас организует блокирование коммунального транспорта, крушение автобусов молотками и вооруженные нападения на водителей. И это те перевозчики, которые через ручные суды хотят запретить городу делать проверки и расторгать договоры. Это группировка маршруточной мафии Киева. Рад, что они показали личика, - написал о них Усов.

Как сообщалось, в КГГА снова заговорили об исчезновении маршруток в столице.

Ранее, 11 октября столичные власти расторгли договоры на 21-м автобусном маршруте.