Кличко: завтра може бути ухвалене рішення про введення в Києві "червоної" зони

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У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, у яку Київ потрапить днями

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Віталій Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

В разі, якщо Держкомісія з питань ТЕБ та НС підтримає рішення щодо "червоної" зони в столиці воно може набути чинності вже з понеділка.

Нагадаємо, що з 23 жовтня Сумська область переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року застосувати "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки", - зазначається у рішенні.

Нагадаємо, що 12 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Херсонську область до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

15 жовтня туди ж потрапили ще чотири області.