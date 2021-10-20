У КМДА знову заговорили про зникнення маршруток у столиці

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"Кажу вам точно, що маршрутка в місті Києві зникне як клас... У всіх перевізників є 2 шляхи: помінятися-виконати вимоги міста і підвищити стандарти, або зникнути", - сказав Усов під час брифінгу, пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

Він зазначив, що в липні київська влада звільнила всіх працівників комунальної служби перевезень через реорганізацію структури підприємства, після чого був проведений аудит.

"За результатами проведення аудиту протягом останніх 3 тижнів містом було розірвано на підставі виявлення відповідно до Закону підробок у документації, яка подавалася на конкурс (на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах за новими стандартами), 28 договорів на більш ніж 230 маршруток. Місто виявило фальсифікації, підробки, використання завідомо неправдивих документів. І відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів вчинив дії у вигляді розірвання договорів", - сказав Усов.

Він додав, що на 21 маршруті будуть нові перевізники, а більшість повернуть "Київпастрансу".

"З 28 маршрутів на сьогодні (договори по) 21 ми вважаємо остаточно розірваними. За ще 7 відбуваються юридичні процедури і деякі механічні процеси, які приведуть до їх фінального розірвання. Місто Київ з 21 маршруту, які нероздільно належали недобросовісним приватним перевізникам, 16 повертає "Київпастрансу", і ми бачимо, що в майбутньому, як раніше за цими маршрутами буде їздити наш ключовий магістральний міський перевізник, якого ми утримуємо за рахунок коштів платників податків, який має найбільші автобуси і хороший транспорт, який розвивається щороку", - сказав Усов.

Він зазначив, що по 5 маршрутах були складені тимчасові договори з перевізниками, які підписали з містом додаткові договори про виконання стандартів.

Усов також додав, що мер Києва Віталій Кличко ставить перед флагманським комунальним підприємством завдання на наступний рік збільшити парк транспортних засобів на кілька сотень автобусів і тролейбусів.

"Відповідні документальні підготовчі роботи вже ведуться. Як тільки це буде зроблено, на кожен тролейбус, який вийде на маршрут, з маршрутів буде знято відповідну з коефіцієнтом кількість маршруток, якими б хорошими вони не були", - сказав він.

Столичні чиновники вже не вперше кажуть про відмову про маршруток, однак це завершується переважно на рівні розмов.