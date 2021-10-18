Держстат підрахував, на скільки скоротилося населення України за рік

Фото з відкритих джерел

Населення в Україні на початок вересня цього року сягало близько 41,34 млн осіб, скоротившись за рік на 381,5 тис. осіб

Про це свідчать дані Держстатистики, передає RegioNews.

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2021 року становила 41 342,5 тис. осіб, - йдеться у повідомленні.

Водночас упродовж січня-серпня цього року чисельність населення зменшилася на 245,9 тис. осіб. А скорочення населення за місяць - у серпні 2021 року - становило 19,9 тисячі.

Природне скорочення населення в Україні у січні-серпні 2021 року становило 258,6 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 12 713 осіб.

При цьому за цей час українців вмирало більше, аніж народжувалося.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 41 живонароджений, - вказали у Держстаті.

Так, кількість живонароджених у січні-серпні цього року становила 180,8 тис. осіб. Померли за цей період понад 439 тис. осіб, з них діти до року - 1292.

Водночас, кількість померлих за цей період більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 61,1 тис. осіб, або на 16%.

Як повідомлялося, борги українців за комуналку становлять майже 63 млрд грн.