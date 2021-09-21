Їжа, комуналка й алкоголь: стало відомо, на що найбільше грошей витрачають українці

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Державна служба статистики оприлюднила дані про споживчі витрати українців за II квартал 2021 року

Як пише RegioNews з посиланням на дані Держстату, витрати склали 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж у 2020 році.

Зазначається, що найбільшою статтею витрат за квартал були "Харчові продукти та безалкогольні напої" - 41,4%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 13,7%. На "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" йде 7,8% витрат.

Крім того, на "Транспорт" українці витрачають 9,3%, на "Охорону здоров'я" - 6,1%, на "Одяг і взуття" - 4,2%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла" - 3,8%, на "Відпочинок і культуру" - 3,4%, на "Зв'язок " - 2,7%, на "Ресторани і готелі" - 2,6%, на "Освіту" - 1,1%, на "Різні товари і послуги" - 3,9%.

Нагадаємо, раніше у Держстаті повідомили, що в Україні припинилося зростання цін. У серпні 2021 року інфляція становила 10,2% у порівнянні з серпнем 2020 року, аналогічний показник зафіксовано у липні.