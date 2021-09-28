Зарплата в Україні в серпні порівняно з липнем зменшилася на 2,2%

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Реальна зарплата в серпні порівняно з липнем зменшилася на 2,2%, а проти серпня 2020 року – зросла на 10,9%

Про це свідчать дані Держстатистики, передає RegioNews.

Розмір середньої заробітної плати у серпні зменшився до 13 997 грн.

Так, порівняно з липнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 2,4%, або на 348 грн. У річному вимірі (проти серпня минулого року) зафіксовано зростання на 22,3%.

При цьому на 1 вересня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,93 млрд грн, зменшившись за місяць на 0,8%.

На початок вересня цього року три чверті заборгованості припадало на промисловість (75,8%). При цьому більше половини утворено в Донецькій (20,2%), Дніпропетровській (12,9%), Харківській (12,3%) областях та місті Києві (19,0%).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Довідково. Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

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