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18 октября 2021, 17:58 7

Госстат подсчитал, на сколько сократилось население Украины за год

18 октября 2021, 17:58 7
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Фото из открытых источников
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Население в Украине на начало сентября этого года достигало около 41,34 млн человек, сократившись за год на 381,5 тыс. человек

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает RegioNews.

Численность имеющегося населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2021 года составила 41 342,5 тыс. человек, - говорится в сообщении.

В то же время на протяжении января-августа этого года численность населения уменьшилась на 245,9 тыс. человек. А сокращение населения за месяц - в августе 2021 года - составило 19,9 тысячи.

Естественное сокращение населения в Украине в январе-августе 2021 года составило 258,6 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 12 713 человек.

При этом за это время украинцев умирало больше, чем рождалось.

Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 41 живорожденный, - указали в Госстате.

Так, количество живорожденных в январе-августе этого года составило 180,8 тыс. человек. Умерли за этот период более 439 тыс. человек, из них дети до года - 1292.

В то же время, количество умерших за этот период больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 61,1 тыс. человек, или на 16%.

Как сообщалось, долги украинцев за коммуналку составляют почти 63 млрд грн.

Также в Минэкономики объяснили, почему росли цены в сентябре.

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