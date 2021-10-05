Ощадбанк повідомив про останнє продовження дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб

Про це повідомляє пресслужба банку, передає RegioNews.

Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину (до 31.12.2021), не будуть блокуватись до 1 січня 2022 року, - пояснили у фінустанові.

Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток ВПО.

У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то перевипущена картка вже у відділенні. Дату та час, коли її потрібно забрати, зазначено в тексті SMS.

Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви зможете знімати кошти та розраховуватись старою карткою тільки до 31 грудня 2021 року (включно), - додали в Ощадбанку.