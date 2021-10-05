Ощадбанк сообщил о последнем продлении действия платежных карт внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает RegioNews.

Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифным пакетом "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года, - пояснили в финучреждении.

Начиная с 1 января 2022 года Ощадбанк прекратит автоматическое продление срока действия платежных карт ВПО.

В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

Если вы получили SMS от Ощадбанка, то карта уже перевыпущена в отделении. Дату и время, когда ее нужно забрать, указано в тексте SMS.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой картой только до 31 декабря 2021 года (включительно), - добавили в Ощадбанке.