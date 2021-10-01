Ощадбанк починає закривати "неактуалізовані" рахунки клієнтів

Фото з відкритих джерел

Державний Ощадбанк з 1 жовтня 2021 року закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше, якщо власники рахунків не прийшли до банку для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації

Про це повідомляється в заяві банку, передає RegioNews.

Як зазначили в банку, якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернеться до установи Ощадбанку, то:

Ощадбанк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;

Ощадбанк вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору та закриття рахунку;

такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Ощадбанку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу.

Як повідомлялося, раніше Ощадбанк продовжив дію прострочених карток переселенців до кінця літа.

Також у квітні Кабмін призначив в "Ощадбанк" бізнес-партнера голови ОП Андрія Єрмака - призначення було здійснено за квотою уряду.

А в листопаді минулого року Антимонопольний комітет оштрафував "Ощадбанк" на понад мільйон - звинувачує банк у ненаданні інформації на вимогу Комітету і вчасно.