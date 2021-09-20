В Одесі мітингують переселенці з Донбасу: їм відключили електроенергію

Фото: odessa.comments.ua

На Пироговському провулку в Одесі відбувається мітинг вимушених переселенців з Донбасу - вони вже кілька діб перебувають без електрики в зайнятому ними будинку по вулиці Успенській, 4

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Коментарі Одеса".

Відзначається, що протестувальники ходять по переходу і вимагають відновити подачу електроенергії в будівлю.

За даними переселенців, вони зайняли будівлю, яка знаходиться в зоні відповідальності КП "Облтрансбуд". Після кадрових перестановок в даному комунальному підприємстві їх будинок відрізали від електропостачання, що залишило без світла близько 40 сімей.

"І хоча свого часу вони зайняли цю будівлю самовільно, їм дозволили продовжити тут жити. При цьому навіть за електрику дозволили не платити - всі розтрати брала на себе держава", - зазначає видання.

За словами переселенців з Донбасу, вони завжди були готові платити за комунальні послуги, однак за фактом не можуть це зробити через їх статус - їм не дозволяють укласти договори на обслуговування.

Один з переселенців погрожує вистрибнути з вікна будівлі Одеської ОДА, якщо влада не зверне увагу на ситуацію з енергопостачанням їхнього будинку.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня в селі Дубівці Чернівецької області перекрили трасу міжнародного значення. Люди залишаються без газу вже більше трьох місяців.