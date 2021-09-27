У Харкові СБУ викрила оборудку на закупівлі спецодягу для "Укрзалізниці"

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У Харкові Служба безпеки України викрила оборудку на закупівлі речового майна для потреб АТ "Укрзалізниця" на 1,7 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у 2019 році посадовці держпідприємства уклали декілька договорів з представниками місцевої фірми на закупівлю майна. Відповідно до підписаних документів, комерсанти мали постачати спецодяг для працівників, що обслуговують електричні мережі залізниці.

Встановлено, що придбана за державні гроші продукція не відповідала встановленим стандартам та умовам укладених договорів.

Під час виробництва спецодягу, ділки використали більш дешеві матеріали сумнівної якості, а реалізували товар як високовартісний.Для цього, учасники оборудки внесли недостовірні відомості до звітної документації.

За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру заступнику керівника структурного підрозділу регіональної філії "Південна залізниця", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.