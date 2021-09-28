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Арахамія розповів, коли очікувати кадрові зміни в Уряді
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28 вересня 2021, 09:01 43

Арахамія розповів, коли очікувати кадрові зміни в Уряді

28 вересня 2021, 09:01 43
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Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, що кадрові зміни в Кабінеті міністрів України можуть відбутися вже на початку жовтня

Як передає RegioNews, про це Арахамія повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кадрові зміни стоять (на порядку денному, - ред.). Я їх анонсував наприкінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня. Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо", - пояснив він.

За словами Арахамії, після повернення "слуг" із Трускавця, мають бути розкриті імена ймовірних кандидатів на крісла міністрів.

Нагадаємо, що 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".

Планується, що зібрання за участі Президента України Володимира Зеленського відбудеться у готелі "Rixos Prykarpattya". На його території працюватиме медіацентр. У медіацентрі заплановані брифінги керівництва та представників партії чи фракції, а також запрошених гостей.

Кабмін кадри Давид Арахамія Слуга народа партія фракція

 
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