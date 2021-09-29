Начался конкурс по отбору на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

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Начался конкурс в наблюдательный совет "Укрзализныци", который продлится до 29 октября

Об этом говорится в объявлении Номинационного комитета на сайте Министерства экономики, передает RegioNews.

Претенденты должны иметь полную гражданскую дееспособность и профильное высшее образование. Опыт работы должен составлять не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе, в частности – от 5 лет опыта работы как топ-чиновника.

Также кандидаты должны соответствовать требованиям независимости согласно закону, владеть украинским или английским, не иметь связей с подсанкционными лицами (не работать в их компаниях, не иметь деловых отношений).

Что касается независимости, то кандидат, в частности не должен был входить в правление УЗ в течение последних 5 лет. В течение трех лет - быть аудитором или работником Укрзализныци.

Одно из требований - готовность исполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в году.

Документы подаются до 16:45, 29 октября 2021 года.

Как сообщалось, Министр инфраструктуры предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци".

Раньше Кабмин прекратил полномочия председателя и трех членов Наблюдательного совета Укрзализныци - не продлил контракты с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.