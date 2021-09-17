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17 сентября 2021, 18:15 408

В Укрзализныце горючего осталось на 9 дней, но там уверены, что поезда не остановятся

17 сентября 2021, 18:15 408
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Фото из открытых источников
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Временный глава Укрзализныци Александр Камышин заявил, что у предприятия остатков топлива хватит на 9 суток, однако он уверен, что остановки поездов не произойдет

Об этом рассказал Александр Камышин на брифинге по итогам первого заседания антикризисного штаба, сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что УЗ в этом году уже дважды останавливалась из-за отсутствия топлива, а на сегодня остатка в системе хватит на девять суток.

Мы работаем с поставщиками топлива по Рамочному соглашению, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязано к европейским индексам, и они не всегда играют ту ситуацию, которая складывается в Украине, – объясняет Камышин.

По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексам. Следовательно, они сначала поставляют топливо "туда, где маржа выше, а потом УЗ".

Вследствие этого нам очень трудно сейчас удается отжимать поставки топлива у наших контрагентов, - рассказал он.

По словам Камышина, УЗ нуждается в решении, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда его уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.

Следующее заседание штаба планируется в октябре.

Как сообщалось, фирма жены депутата от "Слуги народа" выиграла тендер от "Укрзализныци".

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" повышает тарифы.

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