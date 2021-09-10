"Укрзалізниця" підвищує тарифи

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Як повідомили на сайті Міністерства інфраструктури України, підвищення буде на 9% вже з 1 січня 2022 року, пише RegioNews.

Таким чином, з огляду на попередній наказ, прийнятий 17 серпня, тарифи на вантажні перевезення 1 класу виростуть в цілому на 40%. А за п'ять років тарифи збільшилися більш ніж удвічі.

Своє рішення в МІУ пояснили "скороченням диспропорції між рівнями тарифних класів вантажів та вдосконаленням тарифної політики на залізничному транспорті".

За підрахунками відомства, це дасть УЗ додаткові доходи в розмірі 2,3 млрд грн і дозволить "збільшити фінансову можливість для забезпечення ремонту основних засобів та інфраструктури, спрямувати кошти на освоєння капітальних інвестицій для забезпечення безпеки руху потягів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" скоротила кількість місць у поїздах, які бронювалися для залізничників. Це означає, що для звичайних пасажирів буде доступно більше квитків.